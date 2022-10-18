Распоряжением главы государства 18 октября, Джафар Гусейнзаде назначен главой представительства Азербайджана при НАТО.

Самед Гасанов назначен послом Азербайджана в Ливане. Другим распоряжением, Агасалим Шукюров отозван с этой должности.

Рашад Асланов назначен послом Азербайджана в Италии. Другим распоряжением Мамед Ахмедзаде отозван с этой должности, а также с поста посла в Республике Сан-Марино, Республике Мальта и постоянного представителя Азербайджана при ПРОООН, Всемирной продовольственной программе, Международном Фонде развития сельского хозяйства ООН.

Назим Самедов назначен послом в Королевстве Марокко. Другим распоряжением, Октай Гурбанов отозван с этой должности и с должности посла в Мавритании, в Сенегале, Мали, Португали, Тунисе и представителя Азербайджана в Исламской организации образования, науки и культуры (ICESCO).

Анар Иманов назначен послом в Хорватии.

Шовги Мехдизаде назначен послом во Вьетнаме.