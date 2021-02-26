Ильхам Алиев: «Мы вернули Армении всех военнопленных и тысячи тел погибших»

«После прекращения боевых действий, по имеющейся у нас информации, в 20-х числах ноября с территории армянского города Гюмри была направлена диверсионная группа численностью более 60 человек. Мы до сих пор не можем понять, как они прошли через Лачинский коридор на территорию, контролируемую Азербайджанской Армией? Как вам известно, после 10 ноября миротворческая миссия РФ опубликовала, распространила карту зоны ответственности. Эта карта постоянно на сайте, она обновляется».

Как передает АПА, об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

Глава государства отметил, что после окончания боевых действий мы выявили нахождение армянских вооруженных формирований на некоторых территориях:

«Нам сначала сообщили, что они всего лишь заблудились, не смогли выйти из окружения. Некоторое время азербайджанские военные вместе и миротворческая миссия думали, что это заблудившиеся солдаты, пытались помочь им, вели работу по их возвращению. Но потом мы установили, что это диверсионные группы, которые совершают нападения как на военнослужащих, так и на мирное население, граждан. В результате 4 наших военнослужащих стали шехидами, погиб один человек среди мирного населения. Это был представитель мобильного оператора, который направлялся в город Шушу и попал в окружение. Несколько человек были ранены.

Мы, разумеется, провели контртеррористическую операцию, в результате которой были уничтожены несколько террористов, более 60 террористов были задержаны. И их сейчас называют военнопленными. Мы считаем, что это искажение вопроса, потому что не может быть военнопленных спустя 20 дней после окончания войны. Мы вернули всех военнопленных. А эти люди — не военнопленные, это террористы, диверсанты. Все спекуляции Армении и других стран неуместны».

«Мы не можем гарантировать, что другие диверсионные группы не попытаются туда проникнуть. Мы обеспечиваем безопасность этих территорий, регулярно проводим рейды, мониторинги на этих территориях. Мы делаем это как посредством беспилотных летательных аппаратов, так и другими средствами».

Глава государства отметил, что основная сложность заключается в очистке территорий от мин: «Потому что армянская сторона не предоставила нам карты заминированных территорий. Это также может считаться преступлением. Потому что после окончания военных действий уже было несколько случаев, когда и наши военнослужащие, и мирное население погибли на этих территориях. Потому что нам не были представлены карты этих территорий, минных полей. Мы, естественно, не можем проводить очистку от мин на полной скорости имеющимися у нас средствами.

Мы видим неискреннее поведение армянской стороны. Потому что они говорят одно, делают другое. Мы передали им тела их погибших военнослужащих. Совместно с миротворцами на оккупированных территориях были обнаружены тысячи тел и переданы Армении. Наше поведение основывается на принципах духовности и человечности. Но не предоставление карт заминированных территорий и преднамеренное подвергание людей этой опасности, естественно, ставит под сомнение какое-либо сотрудничество. Потому что сотрудничество не может быть односторонним».