25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.

Глава государства и первая леди приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции «Союгбулаг» Открытого акционерного общества «АзерЭнержи», ознакомились со строительством завода по разливу минеральной воды «Истису».

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформировали о работе, проделанной в Лечебно-оздоровительном комплексе «Истису».

Глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций «Чираг-1» и «Чираг-2» ОАО «АзерЭнержи».

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Зар.