Ильхам Алиев: «Единственным официальным языком в Азербайджане является азербайджанский»

«Что касается вопроса официального языка в Карабахе, могу сказать, что это попросту вид манипуляции».

Как передает Report, об этом в Баку на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Нагорного Карабаха не существует. Каждый признает эти территории неотъемлемой частью Азербайджана. Единственным официальным языком в Азербайджане является азербайджанский. Поэтому другой язык не может иметь официального статуса на территории Азербайджана. В то же время мы не налагаем никаких ограничений ни на один язык. У нас около 340 русскоязычных школ. А в Армении эта цифра равна нулю. Там действует только школа для детей российского военного контингента», — отметил глава азербайджанского государства.