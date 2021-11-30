«Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с дальнейшим расследованием деталей произошедшего, похоронами погибших военнослужащих, лечением раненых. Похороны состоятся завтра после согласования с родителями погибших”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев на пресс-конференции.

Э.Гулиев добавил, что в соответствии с законодательством погибшим в ходе учений военнослужащим предоставляется статус шехида: «Законодательством предусмотрено автоматическое предоставление статуса шехида погибшим в ходе военных учений военнослужащим».