Ильхам Алиев: «Более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении уничтожено»

«Война между Азербайджаном и Арменией была достаточно широко освещена в мировых средствах массовой информации, к сожалению, не всегда объективно. Что касается природы, истории возникновения конфликта и в чем была суть проблемы, к сожалению, зачастую мы сталкивались с искаженной, недостоверной или предвзятой информацией. Тем не менее, благодаря нашим усилиям, в том числе усилиям, связанным с информационным обеспечением ситуации, удалось переломить годами складывающийся определенный негативный фон по отношению к Азербайджану и довести правду до мирового сообщества».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

«Результаты войны известны. Азербайджан одержал победу над страной-оккупантом, которая долгие годы удерживала под оккупацией значительную территории нашей земли, международно-признанной территории. В результате войны, по нашим данным, более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено. Для Азербайджана это война — Отечественная, Освободительная, а для Армении – это война захватническая, оккупационная», — отметил он.