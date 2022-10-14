В Париже дважды атаковали посольство Азербайджана. Причем после первого нападения Президент Франции в телефонном разговоре со мной обещал мне, что будут приняты меры для того, чтобы это не повторилось.

Об этом в своем выступлении на заседании Совета глав государств СНГ в Астане заявил Президент Ильхам Алиев.

«Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Охрана, которая была выставлена перед Азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здание посольства, была снята. Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва, были оскорбительные надписи, были толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджана. Это категорически недопустимо и это — нарушение всех дипломатических конвенций», — отметил глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, также Арменией были устроены провокации против азербайджанского посольства в Ливане и против азербайджанского посольства в США: «Кадры есть, и последний акт агрессии, террора — из огнестрельного оружия, был расстрелян автомобиль посольства Азербайджана в США. Мы призываем власти США, Франции, Ливана и всех других стран, где существуют азербайджанские дипломатические миссии, которые могут быть подвергнуты к террору, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства. У нас нет никаких сомнений, что акты террора и вандализма были организованы Арменией. Почему я это говорю? Потому что в 1990-е годы армянскими спецслужбами были осуществлены 32 террористических акта – взрывы в метро, автобусах, на паромах, в поездах. В результате этих террористических актов погибло более 2 тысяч мирных азербайджанцев».