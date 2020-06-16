Игры Токио-2020 могут перенести еще раз

Член оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси заявил о возможности еще одного переноса главного спортивного события четырехлетия на более поздний срок. Об этом сообщает Japan Times.

По его мнению, если эпидемиологическая ситуация в мире не придет в норму к следующему году, то организаторам придется задуматься о том, чтобы сдвинуть сроки проведения Игр еще раз.

Такахаси отметил, что решение об отмене Олимпиады-2020 принесет серьезный урон не только японской, но и мировой экономике. (gazeta.ru)

| 2020-06-16T16:04:04+04:00 16 июня 2020, 18:32|12345 (Пока оценок нет)
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