Игроки «Барсы» попросили Хави возглавить клуб

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, сейчас возглавляющий катарский «Аль-Садд», может стать главным тренером каталонского клуба.

Несколько важных игроков «Барселоны» повлияли на решение клуба пригласить Хави. Они попросили испанца принять предложение «Барсы».

Хави не хочет обсуждать детали, пока Кике Сетьен занимает пост главного тренера «Барселоны», так как считает это неуважительным подходом. Кроме того, Хави хочет красиво расстаться с «Аль-Саддом», и сейчас он полностью сосредоточен на работе с катарским клубом.

Также, по информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, Хави был сторонником кандидата в президенты «Барселоны» Виктора Фонта, однако сейчас кандидатура 40-летнего специалиста стала компромиссной. Он будет приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Барсы» вне зависимости от исхода президентских выборов. (gazeta.ru)