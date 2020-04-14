Идрис Исаев: «В связи с оплатой студентам будут отправляться SMS-сообщения»

Студенты, являющиеся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения должны представить соответствующую информацию о своем статусе своему учебному заведению, поскольку вузы не располагают исчерпывающей информацией об этом.

Об этом сказал замминистра образования Азербайджана Идрис Исаев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, после получения этой информации от студентов ответственные лица учебных заведений занесут ее в электронную подсистему: «Далее система будет осуществлять оплату за обучение студентов учебным заведениям. В связи с этим студентам будут отправляться SMS-сообщения».

Замминистра отметил, что данные выплаты будут осуществляться по семестрам: «50% в электронном порядке будет выплачено за весенний семестр 2019-2020 учебного года, остальные 50% — за осенний семестр 2020-2021 учебного года».

Он напомнил, что годовая оплата обучения этих студентов будет осуществляться государством: «Это также касается студентов этой категории, обучающихся в колледжах и в учебных заведениях профобразования».