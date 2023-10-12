При российском ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области погибли 59 человек. Это окончательные данные МВД Украины. Как написал глава ведомства Игорь Клименко в телеграме, криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе в Грозе.

Ранее сообщалось о 53 погибших. «Все жертвы − местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все − гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений», — написал Клименко.

Довоенное население Грозы составляло около 350 человек.

Удар был нанесён 5 октября. В кафе в это время проходили поминки по погибшему украинскому военнослужащему. Следствие считает, что удар был прицельным, двух ныне находящихся в России местных жителей подозревают в том, что они могли быть наводчиками.

Версию о том, что удар был прицельным, фактически подтвердил российский представитель в ООН Василий Небензя, заявивший на заседании Совета безопасности ООН, что в Грозе проходили поминки якобы по видному националисту, и на них собрались «неонацисты». В прокуратуре Харьковской области отмечают, что российские военные могли получить информацию, что в кафе соберутся военные, но там были только гражданские лица.

Власти Украины обвинили Россию в целенаправленном теракте против мирного населения. (svoboda.org)