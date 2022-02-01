Руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) обеспокоен недостаточной информацией, которую предоставила белорусская сторона по делу о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске в мае 2021 года (рейс FR4978). Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ICAO по результатам заседания руководящего совета организации, на котором обсуждались дальнейшие действия в связи с инцидентом.

«Совет выразил обеспокоенность пробелами в информации, предоставленной Беларусью, и несоответствиями в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий, и подчеркнул, что угроза взрыва в отношении FR4978 была заведомо ложной и поставила под угрозу безопасность воздушного судна в полете», — говорится в этом документе.

При этом руководящий совет ICAO призвал следственную комиссию организации продолжать работу, чтобы «установить недостающие факты». Необходимо, чтобы все члены организации и имеющие отношение к этому инциденту стороны продолжали сотрудничать со следственной комиссией, подчеркнули в ICAO. (DW)