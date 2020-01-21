И.о. президента Боливии подписала закон о продлении своих полномочий

Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон, продлевающий ее полномочия и срок работы действующего состава парламента. Об этом она сообщила во вторник в Twitter.

«Я приветствую решение Многонациональной законодательной ассамблеи одобрить «Закон о продлении избранных органов власти». Сегодня мы подписали его для укрепления демократии в нашей стране», — написала она.

Согласно подписанному документу, Аньес сможет занимать пост и.о. главы государства максимум до 22 июля. К этой дате в стране должен быть избран новый президент. Без принятия закона полномочия Аньес должны были закончиться 22 января.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.(ТАСС)