Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Кроме того, силы мятежников атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами, утверждает Сариа.