Надежды российских властей на помощь Китая в преодолении санкций Запада продолжают разбиваться в прах.

Крупнейший в Китае производитель смартфонов — Huawei — закрывает официальные торговые точки в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

Из 19 магазинов Huawei, которая борется за статус главной фабрики смартфонов мира с Samsung, четыре уже прекратили работу, а остальные будут закрыты в ближайшие месяцы, говорит источник агентства.

Huawei в конце в марте прекратила заключать новые контракты на поставки в Россию сетевого оборудования и гаджетов, а в апреле отправила в отпуск сотрудников местного офиса. Компания, на которую приходится 30–40% всех работающих в РФ базовых станций, «чуть ли не первой после санкций приостановила заказы», рассказывал Forbes близкий к ней источник.

Другие китайские производители, от которых ждали, что они заменят любую импортную электронику, собрались на выход следом. Не афишируя этого, в отличие от западных компаний, они «втихую» сворачивают работу на российском рынке. В числе таких «серых отказников» — Lenovo Group и Xiaomi, рассказали источники The Wall Street Journal.

После начала войны китайские технологические гиганты резко сократили поставки в Россию: в марте по сравнению с февралем ввоз ноутбуков упал на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%.

В апреле спад усилился: в Россию ввезли 830 тысяч смартофонов (против 2 млн годом ранее) и лишь 43 тысячи ноутбуков (вместо 350 тысяч). Общий объем китайского экспорта составил лишь 3,7 млрд долларов против 7,4 млрд в январе и 8,2 млрд в декабре.

Китай не желает нарушать ограничительные меры США и Евросоюза, чтобы поддержать президента Владимира Путина, оказавшегося в тяжелейшей международной изоляции, объяснили Washington Post чиновники в Пекине и Вашингтоне. (moscowtimes.ru)