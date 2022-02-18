Цели Москвы и реакция Киева

Уже заявлено, что 19 февраля на Мюнхенской конференции выступит президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Владимир Путин не посетит нынешнюю Мюнхенскую конференцию. Он сегодня встретился в Кремле с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Констатировали с президентом Беларуси, что залогом восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», – заявил по итогам этих переговоров В.Путин.

Ничего нового в предложении российского президента не было. Более того, днем ранее на эту тему уже высказался глава украинского государства. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет садиться за стол с боевиками. Они не являются юридическим субъектом. «Это бессмысленно. Просто они ничего не решают… Они могут сказать «да», а затем»нет». Наверное, они спрашивают разрешения», — сказал он. И добавил, что Россия поднимает вопрос, чтобы выставить боевиков субъектами. Однако это невозможно, поэтому только затягивает процесс.

Собственно само то, что Россия указывает Украине, как ей нужно действовать с гражданами своей страны, это уже доказательство того, что именно в РФ управляют процессами, происходящими в «ЛДНР». И скрыть это, попытаться переложить все с больной головы на здоровую, у РФ не получается. НАТО все видит, «МК» устраивает «цирк»

Да и как может это у них получиться, если российские СМИ давно уже, что называется, перестали кривляться и открыто признают то, о чем давно знает весь мир. К примеру, «Московский комсомолец» поведал на днях, что на территории так называемой «ЛНР», которая в реальности является всем миром признанной украинской территорией, погиб командир одного из подразделений «Народной милиции». «Цирк» тут состоит в том, что эта новость дана дана со ссылкой на представителя правления Свердловского областного общественного фонда ветеранов спецназа Владимира Ефимова. Где российский Свердловск и где украинский Луганск, какой интерес у свердловского ветерана российского спецназа в Украине?! Но это еще далеко не все. Как говорится, чем дальше влез, тем глубже вылез. И вот уже добавляется, что по данным издания, погибший был родом из Екатеринбурга и приехал в Донбасс в качестве добровольца. Что этот, уже не знаю какой по счету, российский военнослужащий, изображавший из себя добровольца, а по факту бывший лицом, поддерживающим сепаратизм на Донбассе, потерял на территории другого государства?! Простые же вопросы, без ответа на которые понятно, что мы имеем дело с примитивной манипуляцией с российской стороны. И об этом уже открыто заявили на Мюнхенской конференции. «Обстрелы Украины со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе за последние 48 часов – часть сценария РФ, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии против Украины», — сказал 18 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен. Позиция Юрия Бутусова Он говорит правду. И не только он. Краткий и точный анализ происходящего прямо сейчас, в момент Мюнхенской конференции, дал известный украинский журналист и политический деятель, главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов. По его мнению, Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. «Все мировые медиа показали обстрелы детского сада и школы в Луганской области, 25 крупнейших иностранных медиа сделали репортаж с места событий. В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией», указал он. Впрочем, по мнению Бутусова, это борьба безнадежная, ибо российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы. Он также указал, что Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. «Донбасс был и остается главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашение о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской земле на Донбассе остается высокой», — указывает главред Цензор.нет. Правильный шаг РАУ В этой связи показательным, правильным, своевременным был шаг, совершенный Радой азербайджанцев Украины (РАУ) — организацией, включающей в себя все крупнейшие азербайджанские диаспорские организации в Украине. В обращении говорится, что на заседании правления РАУ 17 февраля 2022 года было принято решение еще раз публично объявить о полной поддержке всей большой азербайджанской диаспорой территориальной целостности Украины и нерушимости ее границ. Диаспора приветствует также и официальные позиции Азербайджана и Турции по поддержке Украины. Кроме того, правление РАУ объявляет о полной поддержке всех шагов украинского гражданского общества и действующей украинской власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно мероприятий, направленных на оборону Украины от агрессии Российской Федерации. «Как и все предыдущие годы, азербайджанская диаспора, которая является одной из крупнейших в Украине и объединяет не менее 500.000 человек, в это время тревожное время стоит плечом к плечу с украинским народом, является частью украинского общества и осуждает оккупационные действия Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей и оккупацию Автономной Республики Крым», — говорится в заявлении РАУ. Там напоминают, что этнические азербайджанцы с гордостью проходят военную службу в составе Вооруженных Сил Украины с целью предоставления вооруженного отпора агрессору. «С сожалением и грустью вспоминаем, что уже несколько граждан Украины, этнических азербайджанцев, погибли, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины. Последней горькой потерей была гибель 26.11.2021 старшего солдата противотанкового взвода роты огневой поддержки из 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Алхасли Али Наиба», — говорится в заявлении. От себя добавлю, что неизвестно, сколько еще будет жертв в войне, которую Украине навязала Россия. В том числе, увы, и среди азербайджанцев, для которых Украина стала второй Родиной. Он убежден, что нынешний кризис не ослабляет, как думал Путин, а укрепляет украинское сопротивление. «Никто на фронте не хочет упускать победу после восьми лет войны. Украинский народ никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма, и наши земли будут возвращены. Любые компромиссы будут предательством, украинский народ готов к борьбе и будет сражаться до победы», — убежден Ю.Бутусов. Выступление Блинкена транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США. По его словам, очень важно «проливать свет на происходящее». «Возможно, это переместит Россию на другой путь. Мы остаемся полностью подготовленными с нашими коллегами участвовать в дипломатии, но мы должны быть проинформированы историей… Я также хочу упомянуть 2008 год в Грузии. И мы также должны быть проинформированы фактами, и факты говорят, что несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот – мы видим дополнительные войска, которые подходят к границе», – отметил Блинкен.

С 18 по 20 февраля будет проходить Мюнхенская конференция по безопасности. Данный форум проводится ежегодно с февраля 1963 года. Он собирает в Германии представителей мировой политической элиты, являясь крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.