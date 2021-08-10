Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении старшего советника госдепа по энергобезопасности, им стал Амос Хохштейн — дипломат, бывший топ-менеджер украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Непосредственной задачей [Хохштейна] будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод «Северный поток — 2», — сказал Блинкен.

В октябре прошлого года «Нафтогаз» получил уведомление от Хохштейна о прекращении его полномочий. Среди причин ухода он назвал усиление противодействия процессу реформирования газового рынка.