«Ходжалы-613»: из-за пандемии Израиль перенес мероприятия из знаменитой рощи в онлайн

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» отметила 29-ю годовщину трагедии, происшедшей в городе Ходжалы в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года.

«В ту ночь силами армянских националистов и 366-го мотострелкового полка остатков советских войск был совершен акт вандализма против мирных жителей города, которые не успели или не сумели покинуть свои дома и тем самым сохранить свои жизни. В одну ночь в городе было с особой жестокостью убито 613 человек, среди которых дети, женщины и старики.

Начиная с 2008 года, международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» ежегодно проводит мероприятия, которые знакомят израильскую общественность с этой трагедией, — сообщила # директор «АзИз» Егяна Сальман.

Она напомнила, что в 2016 году в Израиле в президентском лесу была заложена роща «Ходжалы-613» памяти жертв той страшной трагедии. Мероприятие было организовано Еврейским национальным фондом «Керен Каемет ле-Исраэль» (ККЛ) и международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз». Это было очень знаменательное событие, так как впервые в истории Израиля были посажены деревья в честь людей нееврейской национальности.

Каждый год в конце февраля в этой роще проводятся митинги памяти жертв Ходжалы. В этих митингах участвуют израильские политики, депутаты Кнессета, главы муниципальных советов, общественность Израиля.

В этом году в связи с пандемией ассоциация «АзИз» провела конференцию в онлайн формате. К мероприятию присоединились многочисленные представители Израиля, Азербайджана, США, России и Канады.

Открывая онлайн конференцию, радиожурналист израильского государственного радио «КАН-РЕКА» Виктория Долинская рассказала о тех страшных событиях февраля 1992 года и попросила всех присутствующих почтить память невинных жертв трагедии Ходжалы минутой молчания.

После минуты молчания слово было предоставлено депутату Милли Меджлиса Азербайджанской республики Расиму Мусабекову, который поблагодарил за приглашение и отметил, что сам не раз участвовал в мероприятиях памяти Ходжалы в Израиле, организованных ассоциацией «АзИз», а также рассказал о том, как азербайджанский народ скорбит по убитым и без вести пропавшим в те тяжёлые февральские дни.

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев рассказал о современном положении в Азербайджане и в целом на Южном Кавказе после освобождения азербайджанских земель от армянских оккупантов.

После депутата слово было предоставлено заведующей отделом Стран Америки, Великобритании и Израиля Сальхат Аббасовой, которая, поприветствовав присутствующих, поблагодарила ассоциацию «АзИз» за активную пропаганду азербайджанских реалий в Израиле и в мире.

В своем выступлении мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец отметил, как ему дорого и близко все, что происходит на его родине – Азербайджане. Мэр города Кирьят-Бялик Эли Дукорский с гордостью отметил, что в центре Кирьят Бялика веет флаг азербайджанского города-побратима Исмаиллы.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак поприветствовал всех за поддержку и участие в столь важном мероприятии.

Затем были представлены фрагменты документального фильма литовского режиссера Алекса Брокаса «Бесконечный корридор», снятого по материалам журналиста Ричардаса Лапаитиса.

В своих выступлениях заместители мэров израильских городов Михаил Баркан, Адам Амилов, Михаил Сутовский и Нюма Рачевский выражали скорбь по поводу трагических событий в Ходжалы, а также поздравляли азербайджанский народ с недавней победой в Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Чешская поэтесса азербайджанского происхождения Лейла Бегим Джафарова прочитала свои стихи, посвященные событиям в Ходжалы.

Среди выступивших были также правозащитник из Азербайджана Эльчин Ахундзаде, Салахаддин Эюбов, Фуад Керимов, Александр Аграновский, Бела Кармель, Орхан Расулзаде и журналист Григорий Рейхман, который волею судеб был свидетелем боевых действий Первой Карабахской войны.

Егяна Сальман представила присутствующим официальное обращение в связи с событиями в Ходжалы, которое международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» направила в ведущие СМИ, премьер-министру Израиля Биби Натанияху, Президенту Израиля Реувену Ривлину, представителям дипломатического корпуса Израиля, а также в Европарламент, в организацию Human Rights Watch и в Международный Комитет по делам беженцев.

Егяна Сальман рассказала о тех чувствах, которые переживали выходцы из Азербайджана во время Отечественной войны и какую радость и гордость испытали все, когда узнали, что азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым победила в этой войне и восстановила территориальную целостность Азербайджана.

В заключение ведущая конференции Виктория Долинская предложила почтить память солдат, отдавших свои жизни в Отечественной войне Азербайджана, минутой молчания.