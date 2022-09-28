Помощник Президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел в США переговоры о партнерстве с Азербайджаном.

Как передает АПА, об этом сообщило посольство Азербайджана в США. Отмечается, что помощник Президента Азербайджана провел в Фонде «Ирс» встречу с представителями известных мозговых центров США.

На встрече обсуждались вопросы азербайджано-американского партнерства, продолжающиеся мирные переговоры с Арменией, региональные и глобальные вопросы.