Хави: «Надеюсь, Неймар вернется»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мыслями о возможных трансферах каталонцев.

«Мане и Обамеянг могут уничтожить соперника на открытом пространстве. Но «Барселоне» нужны игроки, комфортно чувствующие себя на небольших пространствах. Думаю, нужен игрок, который адаптировался бы к игре каталонцев, но его нелегко найти. Самюэль Это’О был идеален для команды, как и Луис Суарес прямо сейчас.

Что касается Неймара, он входит в тройку или пятерку лучших футболистов мира. Я надеюсь, что он вернется в «Барселону». Неймар уже играл с Месси, он бы многое привнес в игру команды. Его подписание многое изменит», – заявил Хави. (sports.ru)