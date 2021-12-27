Соединенные Штаты перестанут быть примером демократической модели для всего мира, если не смогут провести реформу избирательного права у себя в стране. Такое мнение выразила вице-президент США Камала Харрис в интервью телекомпании CBS, показанном в воскресенье.

По ее мнению, люди во всем мире наблюдают за Соединенными Штатами, потому что они «показали себя как образец <…> способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью». Однако Харрис предупредила, что если Конгресс не примет законопроект, направленный на проведение реформы избирательного права страны, то такое положение Соединенных Штатов может оказаться под угрозой. «Мы являемся образцом для подражания, вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство, — считает вице-президент. — Сейчас мы можем стереть самих себя с [мировой] карты в качестве примера для подражания, если позволим людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные и честные выборы».

Она признала, что данная проблема не является главной заботой многих американцев, но подчеркнула, что это должно быть так. «Учитывая ежедневную рутину, с которой сталкиваются люди, это может показаться не таким уж срочным и неотложным делом, хотя на самом деле оно им должно стать», — добавила Харрис.