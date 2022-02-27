Вооруженные силы Украины при поддержке полиции и представителей Сил территориальной обороны полностью взяли Харьков под контроль. Об этом 27 февраля в Facebook сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, тероборона, идет полная зачистка города от врага. Российский враг совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5–10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются», – написал он.

По данным главы ОГА, контролируют украинские военные и Чугуев, там на админзданиях висят украинские флаги.

«Наступление российского агрессора продолжается на липецком направлении, волчанском и белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу», – рассказал Синегубов.