Ханде Харманджи прокомментировала свой визит в Губу

Решение о выезде граждан в районы относится к полномочиям Оперативного штаба при Кабмине.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, сообщает в четверг Trend.

Касаясь фотографий, снятых ею в Губе и распространенных в соцсетях, Харманджи сказала, что в тот день не было ограничений Оперштаба на выход граждан из домов.

Напомним, что фотографии, снятые Харманджи в Губе ранее, неоднозначно были встречены в соцсетях.

Харманджи также добавила, что не контактировала в тот день с окружающими.

| 2020-06-25T17:52:22+04:00 25 июня 2020, 18:47|12345 (Пока оценок нет)
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