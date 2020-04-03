Хабиб высказался об идее попросить Путина помочь вылететь в США

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о предложении позвонить президенту России Владимиру Путину с просьбой покинуть страну, чтобы принять участие в поединке против американца Тони Фергюсона.

Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Позднее Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ. 1 апреля россиянин сообщил, что «расстроен отменой боя» с американцем.

«То есть они думают, что если я чемпион, то могу позвонить Путину или президенту США Дональду Трампу? Люди такие тупые.

Как они себе это представляют? Я звоню главе UFC Дане Уайту, прошу его связаться с Трампом. Потом созваниваюсь с Путиным, прошу выпустить меня из страны. Потом я опять звоню Трампу и прошу впустить меня в Штаты. Это как в сумасшедшем кино», — цитирует Нурмагомедова ESPN.