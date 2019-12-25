Хабиб стал вторым в списке лучших бойцов 10-летия по версии MMA Fighting

Интернет-портал MMA Fighting составил рейтинг лучших бойцов смешанного стиля (MMA) за уходящее десятилетие.

Первое место в списке досталось американцу Джону Джонсу, который в данный момент является действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

На втором месте — российский чемпион промоушена в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов, а замыкает тройку Даниэль Кормье — бывший чемпион организации в двух дивизионах.

С четвертого по десятое место соотвественно в рейтинге лучших бойцов с 2010 по 2019 год расположились американский экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор, канадский бывший двукратный чемпион в полусреднем весе и экс-чемпион в среднем Жорж Сен-Пьер, чемпион UFC в тяжелом весе из США Стипе Миочич, американский чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в женском полулегком весе Крис Сайборг Жустину и Тони Фергюсон.(Газета.ру)