Гвардиола рассказал о трудностях «Манчестер Сити» в АПЛ

«Манчестер Сити» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в матче 12 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат игры, передает BBC.

По словам тренера, «Манчестер Сити» создавал моменты и контролировал игру.

Гвардиола отмечает, что команды, приезжающие в Манчестер, будут только защищаться.

«Когда 10 игроков соперника защищаются в штрафной, это непросто», — добавил он.(Газета.Ru)

| 2020-12-16T17:06:17+04:00 16 декабря 2020, 19:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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