Гурбан Мамедов задержан

Руководитель канала Azərifreedom Гурбан Мамедов задержан в Турции.

Об этом сообщил его сын Гошгар Мамедов.

Гурбан Мамедов проживал в Европе.

Согласно информации Генпрокуратуры от 8 сентября, Гурбан Мамедов, Ордухан Бабиров, Орхан Агаев, Рафаэль Пириев, Али Гасаналиев, Турал Садыглы и Сулейман Сулейманлы обвиняются по статьям 220.2 (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) и 281.1 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя, либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, граждане нашей страны и проживающие на территории Азербайджана лица без гражданства могут быть привлечены к уголовной ответственности за преступления, совершенные за пределами республики, если это деяние считается преступлением как в Азербайджане, так и в стране, где оно было совершено, и если данное лицо не отбывало срок за это преступление в иностранном государстве.

На основе представления следственного органа, решением Насиминского райсуда указанные лица были признаны виновными и объявлены в международный розыск.

С принятием соответствующих решений по объявлению в международный розыск в отношении указанных лиц следственным управлением они были направлены для исполнения в Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности, а также в Национальное центральное бюро Интерпола.