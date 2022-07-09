Главное Управление культуры города Баку организовало концерт, приуроченный к Гурбан байрамы, в Учреждении социальных услуг для пожилых людей Агентства Социальных Услуг при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения, находящийся в поселке Бильгя, сообщает #.

Ведущая концерта Гюнай Фирудинкызы, поприветствовав гостей, рассказала о таких важных особенностях праздника, как вспоминать и навещать пожилых людей. Выступившая на мероприятии директор учреждения Самира Мехтиева выразила благодарность организаторам, рассказала о государственной заботе, направленной инвалидам войны и труда, о значимости мероприятий по организации досуга пожилых людей. Депутат Милли Меджлиса Жаля Ахмедова подчеркнула, что каждая встреча с пожилыми имеет огромную духовную значимость для каждого из нас.

Выступления популярного певца Эльнура Мамедова и танцовщицы Фатимы Фаталиевой подарили пожилым людям настоящее праздничное настроение.

Жители пансионата поблагодарили организаторов за прекрасную праздничную обстановку.