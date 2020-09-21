ГТК: Внешнеторговый оборот Азербайджана сокатился на 26.8%

В январе-августе 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 16,57 миллиарда долларов США, что на 27,6 процента меньше аналогичного показателя 2019 года, отмечается в ежемесячном отчете Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 9,88 миллиарда долларов, что составило сокращение экспорта в годовом исчислении на 26,8%. Удельный вес экспорта за год увеличился на 0,59 процентных пункта, до 59,62% от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-август 2020 года составил 6,69 миллиарда долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 28,6%. Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота сократился на 0,59 процентных пункта, до 40,38% от общего объема.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 22.9%, но тем не менее осталось положительным, составив 3,189 миллиарда долларов США.