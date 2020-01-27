Грузия запретила ввоз в страну животных из Китая из-за коронавируса

Грузия с целью избежания распространения в стране коронавируса запретила ввоз в страну животных из Китая, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства.
«Запрет будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения и Международная организация защиты здоровья животных не объявят Китай свободной от коронавируса зоной. Основанием для принятия решения стал указ от 26 января 2020 года главуправления службы надзора министерства сельского хозяйства Китая, согласно которому вводится запрет на торговлю живыми животными», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Грузию из Китая импортировались декоративные рыбы и черепахи.(РИА Новости)
| 2020-01-27T19:43:09+00:00 27 января 2020, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss