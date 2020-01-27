Грузия запретила ввоз в страну животных из Китая из-за коронавируса

Грузия с целью избежания распространения в стране коронавируса запретила ввоз в страну животных из Китая, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

«Запрет будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения и Международная организация защиты здоровья животных не объявят Китай свободной от коронавируса зоной. Основанием для принятия решения стал указ от 26 января 2020 года главуправления службы надзора министерства сельского хозяйства Китая, согласно которому вводится запрет на торговлю живыми животными», — говорится в сообщении.