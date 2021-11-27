Грузия введет новые правила въезда граждан восьми стран в связи с распространением в Африке нового штамма коронавируса «омикрон».

Такое решение принял Межгосударственный координационный совет страны.

Согласно ему, которое вступит в силу 28 ноября, любой, кто едет в Южную Африку, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Свазиленд, Мозамбик и Малави в течение последних двух недель, независимо от гражданства, будет оставаться в одиночном заключении в течение 14 дней. По окончании этого периода эти люди должны будут пройти тест ПЦР.