Грузия обустроит военные базы по стандарту США и НАТО

Все существующие в Грузии военные базы будут обустроены по единым стандартам, как в США и странах НАТО, заявил в понедельник министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире грузинского телеканала «Палитраньюс».

Гарибашвили не уточнил сроки, которые потребуются на завершение этого процесса.

Он сообщил, что в этом году на вооружение потратят от 100 до 120 миллионов лари (от $33 миллионов до $40 миллионов) и напомнил о продолжающейся совместной с США программе подготовки грузинских военнослужащих GDRP (программа готовности обороны Грузии). Эта программа готовит пехотные батальоны с акцентом на оборонительные действия. Грузинских военных помогают готовить американские инструкторы.

Гарибашвили сказал, что после этой программы Грузия сможет готовить армию без всякой помощи и без инструкторов. (interfax.ru)