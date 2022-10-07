Грузинские власти не станут одобрять запрос Украины о временной передаче ей бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Грузия Онлайн, по словам главы правящей грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе, Киев много лет игнорировал запросы Тбилиси о выдаче экс-лидера республики.

«Власти Грузии многие годы направляли запрос о его передаче, и в течение многих лет этот запрос был игнорирован властями Украины. Сейчас отправка нам запроса по какой-то формальной причине является своего рода политической игрой. Естественно, для нас эта игра не будет иметь большого значения», — отметил руководитель «Грузинской мечты».

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре прошлого года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.