Грузинский художник хочет выкупить тело Ленина

Смысл такого дерзкого арт-объекта в значительных изменениях в США и общем движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям, отмечают в РИА Новости. Более того, по мнению художника, новый мавзолей может стать символом перемен, запрос на которые особенно высок в преддверии выборов президента.

Как рассказывает грузинский художник, за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, на общую сумму более 50 миллионов долларов.

«Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков», — отметил он. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели.

Напомним, что в России Союз архитекторов объявил, а затем поспешно отменил конкурс концепций использования мавзолея Ленина. Отмечалось, что такое решение было принято из-за общественного резонанса и обилия негативных отзывов на инициативу.