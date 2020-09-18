Грузинский художник хочет выкупить тело Ленина

Проживающий в США грузинский художник Дэвид Датуна изъявил желание построить в Вашингтоне мавзолей и увезти туда тело Ленина, которое хранится в Москве, в усыпальнице у Кремлевской стены с 1924 года, пишет РИА Новости.
По словам Датуны, он готов выкупить тело российского револлюционера и государственного деятеля за стартовый взнос в миллион долларов.

Смысл такого дерзкого арт-объекта в значительных изменениях в США и общем движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям, отмечают в РИА Новости. Более того, по мнению художника, новый мавзолей может стать символом перемен, запрос на которые особенно высок в преддверии выборов президента.

Как рассказывает грузинский художник, за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, на общую сумму более 50 миллионов долларов.

«Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков», — отметил он. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели.

Напомним, что в России Союз архитекторов объявил, а затем поспешно отменил конкурс концепций использования мавзолея Ленина. Отмечалось, что такое решение было принято из-за общественного резонанса и обилия негативных отзывов на инициативу.

| 2020-09-18T19:58:09+04:00 18 сентября 2020, 21:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss