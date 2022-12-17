Около ста грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы выступили с совместным заявлением, призвав не допустить гибели в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Текст заявления:

«Обесчеловечивание политического оппонента — явление для Грузии не новое, хотя исторический опыт учит, что последствия этого будут очень тяжелыми для нашей страны, особенно сейчас, в меняющейся международной обстановке. Вне зависимости от наших политических симпатий и от того, кого мы считаем виновником ситуации, мы не должны допустить смерти третьего президента в заключении, необходимо позволить ему получить своевременное лечение за пределами страны. Мы все должны требовать этого. Теперь наше молчание означает, что мы ничему не научились на собственном горьком опыте. Теперь наше молчание означает, что мы не преодолели низкие чувства, вызванные жаждой мести. Теперь наше молчание означает, что мы отказываем себе и нашим детям в членстве в европейской семье и в лучшем безопасном будущем»

С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.

По ходатайству адвокатов суд должен рассмотреть вопрос отсрочки наказания и освобождения его по состоянию здоровья. Процесс уже дважды откладывался и в очередной раз назначен на 22 декабря. (Новости-Грузия)