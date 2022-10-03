Прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди. Эта прописная истина никак не дойдет до МИД Армении и практически всех армянских политиков разного пошиба. Они сейчас соревнуются в количестве и неадекватности обвинений в адрес Азербайджана. На каком основании? На том, что в Сети распространились кадры «расстрела армянских военнопленных», заснятые якобы «военнослужащими азербайджанских ВС».

Подчеркиваю особо, что никаких стопроцентных доказательств того, что это не постановочное видео, пока нет. При этом, Военная прокуратура Азербайджана уже начала серьезное расследование подлинности видеозаписи, изучение времени и места, где эти кадры были отсняты, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие моменты, которые важны для установления объективной истины.

Уже было сообщено, что по результатам расследования будут приняты меры, предусмотренные законом. То есть, в Азербайджане предложили сначала разобраться в случившемся, а уже потом выносить оценки. Это правильная, логичная, трезвая позиция. Но что мы видим с иной стороны? Требования наказать Азербайджан, ввести против него санкции, не разобравшись с доказательной базой.

И тут имеет смысл кое о чем напомнить. Армянская парамилитаристская организация Banak в 2020 году опубликовала видео с шокирующими кадрами, на котором свиньи поедают тела якобы азербайджанских солдат. Судя по видео (18+), действие происходило на свиноферме. Что дает основания подозревать, что тела туда перенесли целенаправленно.

Такой способ надругательства выглядит особенно цинично, учитывая отношение мусульман к свинье. В исламе это животное считается грязным и даже прикасаться к нему не рекомендуется. Понес ли кто-то из армянских военнослужащих наказание за этот варварский акт? Не понес. Как не было вообще ни одного наказания за преступления, совершенные армянскими оккупантами против Азербайджана. При том, что таких преступлений было очень много.

Так, в ночь с 10 на 11 октября 2020 года в результате попадания армянской ракеты «Эльбрус» в четырёхэтажный жилой дом в городе Гянджа погибло 10 человек и ещё 34 человека получили ранения. Далее, уже 14 октября 2020 года, ВС Азербайджана уничтожили несколько комплексов баллистических ракет Армении, размещённых в приграничной с Кельбаджарским районом зоне и «нацеленных на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.

Через несколько дней, 22 октября 2020 года, армянские военные выпустили три ракеты в направлении Сиязанского района, две ракеты в направлении Габалинского и одну ракету в направлении Кюрдамирского районов. Ракеты были сбиты, но совершенно очевидны были цели армянской стороны- убийство мирного азербайджанского населения. А это — преступление против человечности. Это — терроризм.

Мы все это помним. Мы помним и то, что в ночь с 16 на 17 октября 2020 года новый ракетный удар был нанесён по жилым кварталам Гянджи. Одновременно ракетному обстрелу подвергся город Мингячевир. Удары были нанесены с территории Армении. По данным МЧС Азербайджана, в ходе обстрела Гянджи погибло 13 человек и были ранены 53 мирных жителя По данным Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), фрагменты с места падения ракеты свидетельствуют о том, что использовались баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Эльбрус».

Но это еще не все. Уже 27 октября 2020 года , в результате ракетного обстрела из РСЗО «Смерч» села Караюсифли Бардинского района погибло четыре мирных жителя, в том числе один ребёнок, а 13 человек — получили ранения. На следующий день, 28 октября 2020 года около 13:00 армянские вооружённые силы нанесли удар по городу Барда. В результате удара по территории торговых объектов погиб 21 человек, около 70 человек получили ранения.

По данным Минобороны Азербайджана, Барда была обстреляна из РСЗО «Смерч». Этот ракетный удар по Барде стал рекордным по числу жертв ударом по населённому пункту в 44-дневной войне. Естественно, никто из представителей военного и политического руководства Армении не был привлечен к ответственности за совершение этих очевидных, бесспорных и чудовищных преступлений. Военная прокуратура РА даже не потрудилась заявить о готовности выявить виновных. Никто из ныне обвиняющих Азербайджан французских, американских и прочих политиков не потребовал осуждения Армении, введения против нее санкций. Они, образно говоря, не сочли правильным чтить заповеди. Поэтому, грош цена их проповедям, их истеричным заявлениям.