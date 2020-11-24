Гризманн: «Лео сказал, что будет со мной до конца»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн в интервью Movistar рассказал о своих отношениях с Лионелем Месси и критике, которой он подвергся после перехода в каталонский клуб.

«Я говорил с Лео, когда приехал, и он сказал, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично, а я в итоге отказался. Однако он сказал, что после моего перехода в его команду он будет со мной до конца, и я чувствую это каждый день.

Я восхищаюсь Лео, и он знает об этом. У меня с Месси прекрасные отношения». (sports.ru)