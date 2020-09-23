Григорий Трофимчук: «Если будет полномасштабная война, реакция России будет отличаться от привычной»

Сегодня практически все в Азербайджане ждут войны. Этому способствует множество факторов, среди которых призыв в армию офицеров запаса, возрастающее напряжение в Товузском направлении. Несмотря на то, что сегодня на линии соприкосновения войск было относительно спокойно, общая напряженность не спадает. О том, какие процессы сейчас развиваются в регионе Южного Кавказа, стоит ли ожидать войны на госгранице Азербайджана и Армении, а также о возможном переговорном процессе, рассказал в интервью # эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

— Сейчас ситуация в регионе Южного Кавказа сильно накалена, особенно это касается ситуации вокруг карабахского конфликта. Как вы оцениваете данную обстановку, и насколько вероятно начало боевых действий?

— На накал обстановки влияют три фактора: абсолютная неудовлетворённость Баку ходом бесконечного и во многом уже бессмысленного переговорного процесса; почти уже регулярное скатывание в небольшие войны (2014, 2016, 2020); общее военно-политическое напряжение в мире. В ближайшее время мир однозначно не вернётся к стабильности, скорее наоборот, поэтому все главные территориальные конфликты в нём, включая Карабах, будут развиваться по самым плохим сценариям. К тому же, главная контролирующая Карабах инстанция, Минская группа ОБСЕ, фактически «умыла руки» и уже ни за что не отвечает.

Мы видим так же, что в Карабах уже готовы подтянуться какие-то внерегиональные массы людей (ближневосточные беженцы и т.п.), и даже эта деталь говорит о многом. При этом Азербайджан должен чётко понимать, что если он не использует накал в свою пользу, потом уже будет сложно вызвать внутри собственного населения патриотический подъём. А обратный сброс «пара» в этом случае уже невозможен. Поэтому свои действия надо просчитывать уже сейчас и не говорить регулярно о том, что во всём якобы виновата Москва, которая всем «мешает». У кого есть чёткий собственный план, тому никто помешать не может.

— Вот вы говорите, что «не надо говорить, что во всем виновата Москва». Но ведь во время июльских событий Россия отправила в Армению большое количество военного груза, что было в Баку было воспринято неоднозначно. Разве этот шаг не является определенным давлением на Баку и не дает повода Баку обвинять Москву?

— Россия всегда отправляла в Армению грузы, в том числе военного назначения, и не просто военного, а даже новые образцы вооружения. Это ни для кого не было тайной. Однако, такие поставки не означают прямое участие РФ и ОДКБ в войне на стороне Армении, тем более что и азербайджанской стороне Москва тоже продавала оружие. Да, в Баку данный шаг Москвы был воспринят неоднозначно и именно в этот последний раз. Однако, Баку был в курсе всех предыдущих поставок и в принципе воспринимал их как часть союзнических обязанностей РФ по отношению к Еревану.

— Вчера вновь было обострение между Баку и Ереваном на госгранице. Ни для кого не секрет, что в случае войны в Карабахе, война растянется по всей линии госграниц, как на это будет реагировать Россия и ОДКБ?

— Если будет реальная, полномасштабная война, то и реакция России будет отличаться от ставшей уже привычной реакции на локальные армяно-азербайджанские столкновения. Думаю, что Россия и сама пока не знает о формате своей гипотетической реакции, как и ОДКБ тоже. Все уверены, что Армения с Азербайджаном сами не готовы к настоящей войне, остерегаются её, поэтому в целом у наблюдателей присутствует стратегическое спокойствие.

Тактические столкновения вполне возможны, но к ним все уже успели привыкнуть. Думаю, для Еревана и Баку психологическая ситуация значительно усложнилась. Ведь если каждый день пугать друг друга разрушительными ударами, то это выглядит настолько странно, что уже мало кто верит в эти яростные публичные угрозы. Поэтому и столкновения в районе Товуза возникают и стихают как бы сами собой.

— Очевидно, что ОБСЕ и ее формат переговоров ни к чему не привел, а сейчас мы видим, что стороны в шаге от начала военных действий. Можно ли ожидать реформирование ОБСЕ или создания другого формата по урегулированию карабахского конфликта?

— Баку уже давно высказывает недовольство действиями МГ ОБСЕ. Но в реальности до сих пор всё остаётся как есть. Значит, критика не дошла до тех, кому она предназначалась, а сопредседатели готовы и дальше работать в своём излюбленном формальном режиме. Вы знаете, что я как эксперт вносил свои предложения по активизации этого формата (в частности, за счёт расширения экспертного круга), но я не вижу, чтобы кто-то начал практическую работу в этом направлении. Нет даже простого заявления на этот счёт. Поэтому надеяться не на что, всё остаётся на своих местах.

Другой формат группы тоже, в принципе, возможен, так как понятие «Минская группа», в связи с существенным изменением обстановки в самом Минске, начинает выглядеть по-другому. Более того, может и сам Минск скоро попросит помирить его с кем-то на каких-то внешних миротворческих площадках, включая бакинскую. На «Стамбульскую группу ОБСЕ» пока что рассчитывать сложно, но в любом случае формат наблюдения за Карабахом и армяно-азербайджанской границей в целом входит в новую фазу.