Греция готовит скидки для туристов

Греция будет привлекать туристов снижением цен. Как передает РИА Новости, об этом cообщает The Sun.

Для стимулирования внутреннего и внешнего туризма, правительство приняло решение снизить цены на многие товары и услуги, востребованные у отдыхающих. Это перелеты между островами, паромные переправы и автобусный рейсы, билеты в парки развлечений, на морские прогулки.Еще одно предложение – скидки на туристический общепит, кофе и безалкогольные напитки. Для таких предприятий власти уменьшили ставку налога с 24 до 13 процентов.Туристический сезон открывается в стране 15 июня, в этот день начнут работать сезонные отели. А с 1 июля ожидается прилет отдыхающих из-за рубежа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.Местные СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что первыми в страну будут допущены отдыхающие из Австралии, Кипра, Израиля, Китая, Японии, Дании, Австрии и соседних балканских государств. Им не придется сидеть в карантине, достаточно будет сдать тест на коронавирус.