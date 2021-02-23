Греческие самолеты приблизились на опасное расстояние к судну ВМС Турции

Четыре истребителя F-16 ВВС Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому cудну TCG Çeşme, проводившему исследовательские работы в международных водах в северной части Эгейского моря. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили во вторник источники в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным источника, один из четырех истребителей, находясь на расстоянии в 2 морские мили от турецкого исследовательского судна, задействовал дипольные отражатели (chaff). В Минобороны Турции сообщили, что был дан должный ответ на провокацию греческих самолетов.

В оборонном ведомстве отметили, что в соответствии с утвержденным планом турецкое судно проводит работы на севере Эгейского моря до 2 марта.

| 2021-02-23T18:47:17+04:00 23 февраля 2021, 18:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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