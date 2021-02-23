Греческие самолеты приблизились на опасное расстояние к судну ВМС Турции

Четыре истребителя F-16 ВВС Греции приблизились на опасное расстояние к турецкому cудну TCG Çeşme, проводившему исследовательские работы в международных водах в северной части Эгейского моря. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили во вторник источники в Министерстве национальной обороны Турции.

По данным источника, один из четырех истребителей, находясь на расстоянии в 2 морские мили от турецкого исследовательского судна, задействовал дипольные отражатели (chaff). В Минобороны Турции сообщили, что был дан должный ответ на провокацию греческих самолетов.

В оборонном ведомстве отметили, что в соответствии с утвержденным планом турецкое судно проводит работы на севере Эгейского моря до 2 марта.