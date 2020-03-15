Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане может пройти в два дня

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун считает, что есть шансы минимизировать потери гонок из-за коронавируса и спасти сезон-2020, который должен пройти и в Баку.

Как передает azerisport.com, есть опасения, что чемпионат стартует только в начале лета в Баку, а то и позже, если Гран-при Азербайджана, намеченный на начало июня, тоже будет перенесен. Но Браун настроен оптимистично.

«Мы перенесем отложенные гонки на другие даты. За счет отмены летнего перерыва можно провести несколько Гран-при в августе, – сказал Браун в интервью Sky Sports F1. – Шансы составить полноценный календарь есть. Думаю, мы сможем провести 17-18 гонок или даже больше – всё зависит от того, когда мы начнём сезон.

Один из вариантов – сокращение гоночного уик-энда до двух дней. Тогда мы сможем проводить по три этапа подряд. Мы не хотим слишком сильно нагружать команды, но в то же время они должны проявить гибкость, поскольку обстоятельства очень необычные», заметил Браун.