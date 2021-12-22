Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник телефонный разговор с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и обещал Вильнюсу поддержку на фоне кризиса в отношениях между Литвой и Китаем. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь подчеркнул твердую солидарность США со своим союзником по НАТО и партнером из ЕС Литвой, которая сталкивается с геополитическими вызовами для региональной стабильности, безопасности и экономического процветания», — отмечается в документе.

Как подчеркивается в тексте, Блинкен обсудил с Шимоните сообщения о том, что КНР не дает литовским экспортерам возможности узаконить доставленные в КНР товары после открытия в этой стране представительства Тайваня. «Госсекретарь подчеркнул, что подобные меры вызвали бы серьезное беспокойство, в том числе с точки зрения международных торговых практик, и они, судя по всему, представляют собой определенную форму экономического принуждения», — утверждается в заявлении.

Глава американской дипломатии в связи с этим обещал «работать с разделяющими ту же точку зрения странами, чтобы противодействовать дипломатическому и экономическому поведению КНР, направленному на принуждение».(РИА Новости)