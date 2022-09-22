Российская Федерация разрушает «тот самый международный порядок, ради поддержания» которого собирается Совет Безопасности ООН. Объявленная мобилизация в РФ и фейковые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины – презрение к Организации объединенных наций.

Об этом пишет CNN.

«Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту Владимиру Путину. То, что президент Путин выбрал на этой неделе, когда большая часть мира собирается в Организации Объединенных Наций, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрирует его крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, теперь коллективный Запад должен призвать Путина прекратить «тот ужас, который он начал»

«Скажите ему, чтобы он перестал ставить свои интересы выше интересов остального мира, включая свой собственный народ. Скажите ему, чтобы он перестал порочить этот Совет и все, за что он стоит», — заявил политик.

При этом он напомнил, что «где бы ни отступала российская волна, обнаруживали ужас, оставшийся после нее» — Буча, Ирпень, Изюм – обнаруживали массовые захоронения, а выжившие рассказывал о пытках.

Высокопоставленный американский дипломат призвал Россию прекратить бряцать ядерным оружием, назвав угрозу Путина использовать «все системы оружия», доступные России, «угрожающими, учитывая намерение России аннексировать большие участки Украины в ближайшие дни». (униан)