Госнефтефонд включил режим экономии из-за рекордно высоких мартовских продаж валюты

В июне текущего года Госнефтефонд продал на валютных аукционах Центрального Банка 373 млн 200 тыс. долларов, говорится в сообщении фонда. По сравнению с предыдущим месяцем продажи валюты увеличились на 39 млн 200 тыс. долларов, или 11,7%.

В январе-июне этого года фонд будущих поколений осуществил продажу валюты на сумму в 4 млрд 10,2 млн долларов США — на 51,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

По утверждению экономиста Самира Алиева, в июне ГНФАР даже удалось сэкономить.

«По данным фонда, в июне было продано 373,2 млн долларов. Это означает, что в прошлом месяце фондом было сэкономлено 180 млн манатов, поскольку по средним подсчетам по линии ГНФАР должно быть продано ежемесячно 556 млн долларов в месяц. Несмотря на это, продажи валюты в марте достигли рекордных 2 млрд долларов», — сказал он #, отметив, что режим экономии последующих месяцев включили не случайно. Он позволил, хоть и не полностью, компенсировать мартовские расходы.

В результате общий объем проданной валюты в первой половине этого года составил чуть более 4 млрд долларов, тогда как не должен был превысить 3,3 млрд долларов. Для сравнения, за шесть месяцев минувшего года ГНФАР осуществил продажи на сумму в 2 млрд 643,6 млн долларов США.

Резкий всплеск показателей продаж был ожидаемой реакцией на крупнейший обвал нефти и мировых рынков. Тогда в одночасье рыночные цены на нефть рухнули на 30 процентов из-за провала переговоров стран — членов ОПЕК с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи. На фоне беспрецедентной турбулентности в стране начался подзабытый за последние годы долларовый ажиотаж. В марте Госнефтефонд реализовал на валютных аукционах Центрального Банка 1 млрд 928 млн 300 тыс. долларов. Любопытно, что приведенный показатель в 2,3 раза превысил объемы проданной суверенным фондом американской валюты за январь и февраль этого года вместе взятых.

По мнению специалистов, продажи валюты, возможно, останутся ниже среднемесячных в последующие месяцы из-за сильной мартовской волны на кривой предложения и спроса.