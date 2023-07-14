Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о запрете смены пола, передает ТАСС.

Теперь документ будет отправлен на рассмотрение Совету Федерации. 13 июля законопроект был принят во втором чтении.

Инициатива была внесена на рассмотрение в мае. Законопроектом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая прием лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Она также предлагает аннулирование зарегистрированных браков в случае, если один из супругов сменил пол. Поправки будут внесены в Семейный кодекс статью 16, где прописаны условия расторжения брака. Кроме того, при наличии справки о смене пола, человеку запретят усыновлять детей.

Сменивших свой пол до дня вступления в силу этого закона, его нормы не коснутся.

Исключением для действия данного проекта закона станут медицинские вмешательства, направленные на лечение врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей.