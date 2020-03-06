Госдеп: США и Турция стремятся к «реальному» перемирию в Идлибе

США и Турция стремятся к «реальному» перемирию в Идлибе, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.
«Русские отвергли все наши предложения по компромиссу, они давят с целью военной победы. Турки говорят сейчас — и мы их на сто процентов поддерживаем, — что таких прекращений огня больше быть не может. Это должно быть реальным, постоянным. Нужна линия на земле, которую никто не переступает», — сказал Джеффри в интервью CBS News.
По его словам, если ситуация в Идлибе ухудшится, это будет «гуманитарной катастрофой» и «опасной геостратегической эскалацией».