Госдеп: США и Турция стремятся к «реальному» перемирию в Идлибе

США и Турция стремятся к «реальному» перемирию в Идлибе, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.
«Русские отвергли все наши предложения по компромиссу, они давят с целью военной победы. Турки говорят сейчас — и мы их на сто процентов поддерживаем, — что таких прекращений огня больше быть не может. Это должно быть реальным, постоянным. Нужна линия на земле, которую никто не переступает», — сказал Джеффри в интервью CBS News.
По его словам, если ситуация в Идлибе ухудшится, это будет «гуманитарной катастрофой» и «опасной геостратегической эскалацией».
| 2020-03-06T11:17:29+00:00 6 марта 2020, 12:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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