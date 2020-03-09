Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах

Госдепартамент США на фоне распространения коронавируса призвал американцев воздержаться от путешествий на круизных лайнерах.
«Граждане США, особенно люди с проблемами со здоровьем, не должны путешествовать на круизных лайнерах… CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США — ред.) отмечают, что пожилые люди и путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, должны избегать ситуаций, ставящих их в условия повышенного риска более серьезного заболевания. Это подразумевает избежание людных мест, поездок, которые не являются необходимыми», — говорится в заявлении.
Госдепартамент также сообщает, что, несмотря на эвакуацию пассажиров с круизных лайнеров в течение последних нескольких недель, граждане США не должны рассчитывать на эвакуационные рейсы.(РИА Новости)
| 2020-03-09T14:36:35+00:00 9 марта 2020, 18:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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