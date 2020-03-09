Госдеп призвал граждан отказаться от путешествий на круизных лайнерах

«Граждане США, особенно люди с проблемами со здоровьем, не должны путешествовать на круизных лайнерах… CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США — ред.) отмечают, что пожилые люди и путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, должны избегать ситуаций, ставящих их в условия повышенного риска более серьезного заболевания. Это подразумевает избежание людных мест, поездок, которые не являются необходимыми», — говорится в заявлении.