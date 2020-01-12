Госдеп: после ракетных ударов Ирана стратегия США состоит в усилении изоляции Тегерана

Вашингтон после ракетного удара Ирана считает, что основной целью американской политики в отношении этой страны является усиление изоляции Тегерана. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в субботу.

«Многие нас спрашивают, какова наша стратегия после убийства [командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема] Сулеймани и атаки против США с применением баллистических ракет, — констатировала она. — Вот в чем наша стратегия: мы дипломатическими и экономическими методами изолируем иранский режим, пока они не начнут вести себя как нормальное государство».

Комментируя признание Ираном того, что иранские военные 8 января по ошибке сбили самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», Ортэгус отметила, что «с того момента, когда был сбит самолет, Иран отрицал это». «Они также решительно отрицали это в российских СМИ. Было много дезинформации», — утверждала она.

Ортэгус отметила, что «в течение последних нескольких месяцев Госдепартамент внимательно следил за акциями протеста иранцев против режима». «Мы видели, что за время этих протестов не менее 1,5 тыс. человек были убиты режимом, — утверждала она. — Вероятно, не менее 10 тыс. человек попали в тюрьмы». Она констатировала, что США «поддерживают участников протестов в Иране».(ТАСС)