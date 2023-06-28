Сожжение Корана в Стокгольме не влияет на позицию Вашингтона по вступлению Швеции в НАТО. Об этом заявил заместитель представителя госдепа США Ведант Патель, передает РИА Новости.

«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — сказал он, отметив, что действия, которые могут являться законными, «не обязательно должны быть уместными».

По его словам, Швеция, по мнению американской стороны, разделяет ценности Североатлантического альянса, а Соединенные Штаты продолжают считать, что Стокгольму необходимо как можно скорее стать членом блока.