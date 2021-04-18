Госдеп назвал ложью предположение о том, что правительство США стояло за попыткой переворота в Беларуси

США не имеют отношения к каким-либо заговорам, связанным с планируемым переворотом на территории Беларуси. Кроме того, представитель Госдепартамента опроверг информацию о планах по покушению на белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — подчеркнул представитель Госдепа.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон может оказать консульскую помощь своему гражданину. До этого появилась информация, что был задержан в связи с причастностью к покушению на президента Беларуси адвокат Юрий Зенкович. У него двойное гражданство Беларуси и Соединенных Штатов.

Ранее в ФСБ раскрыли детали, якобы планировавшегося переворота в Беларуси. Переворот, по этой версии, в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.